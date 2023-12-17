Кулеба назвал подарком из Берлина согласие ЕС на переговоры о приеме Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «лучшим рождественским подарком из Берлина» от властей ФРГ согласие ЕС на переговоры о приеме Украины в объединение, передает RT.

Кулеба отметил усилия канцлера Германии Олафа Шольца на саммите по преодолению наложения вето со стороны Венгрии. Этот «акт немецкого лидерства в интересах Европы», по мнению Кулебы, войдет в историю.

«У нас есть много причин быть благодарными Германии, от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность относительно членства Украины в ЕС - это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина», - заявил Кулеба.

Такого же мнения, о том, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС важнее, чем решение о дополнительной финансовой помощи - Владимир Зеленский.

Решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз было принято без присутствия Орбана, так как венгерский премьер выступает против вступления Украины в союз. А получилось это благодаря тому, что Шольц предложил Орбану выпить кофе за пределами кабинета. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инициативу Еврокомиссии по Украине плохим решением и пообещал, что Будапешт не будет в этом участвовать. Также в ходе саммита лидеров государств-членов ЕС в Брюсселе Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Предполагается предоставить эти средства Киеву в течение четырех лет.