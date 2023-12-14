Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

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Австрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза, добиваясь исключения из черного списка Украины «Райффайзенбанка». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.

«Последний шаг подчеркивает глубокие экономические связи Австрии с Россией, решимость банка сохранить там свой прибыльный бизнес, а также угасающее стремление Запада изолировать Москву», - говорится в публикации.

Обсуждение очередного, 12 по счету, санкционного списка прошло в рамках саммита Евросоюза. Представитель Австрии выразил убежденность в том, что Австрия будет и дальше продолжать накладывать вето на европейский черный список, пока украинские санкции не будут сняты с финансовой группы «Райффайзенбанк».

Уточняется, что ранее с критикой санкций против России выступил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Также свое мнение касательно санкций выразил премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, они не работают, однако это табуированная тема на полях собраний Евросоюза. Тот, кто все-таки поднимает эту тему, считается политически некорректным.