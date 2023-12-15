Bloomberg: ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России

В него вошли запрет на импорт на российские алмазы и на экспорт станков и деталей машин, которые «Россия использует для производства оружия».

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Страны-члены Европейского союза достигли соглашения о 12-м пакете санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. О соглашении объявят официально в пятницу после согласования процедурных шагов.

В новый пакет санкций вошел запрет на российские алмазы. В нем предусмотрены меры контроля по соблюдению «ценового потолка» на российскую нефть. В частности, Брюссель потребует большей прозрачности в отношении таких затрат как страхование и введет систему уведомлений о продаже или экспорте танкеров.

Кроме того, страны-члены ЕС согласились запретить экспорт станков и деталей машин, которые «Россия использует для производства оружия».

Ранее сообщалось, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ.

В четверг лидеры Евросоюза неожиданно быстро согласились начать переговоры о членстве с Украиной. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступавший против этого решения, покинул зал, когда лидеры ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины, сообщила The Guardian. Позже он заявил, что «членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения».

Киев изо всех сил пытается убедить своих крупнейших спонсоров сохранить поток военной и финансовой помощи. И ЕС, и США борются с внутренними разногласиями по поводу дальнейшей поддержки Украины. В частности, республиканцы и демократы в Вашингтоне пока не договорились о выделении дополнительного финансирования для Киева.