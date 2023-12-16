СК РФ приступил к допросу шести мигрантов, напавших на полицейских в Москве

Всего задержали 80 человек, к данному моменту причастность 11 из них установлена.

© Видео: sledcom_press, Telegram © Фото: sledcom_press, Telegram

Следователи столичного СК РФ начали допрос шестерых подозреваемых, причастных к нападению накануне на полицейских у рынка «Садовод», всего было доказано участие 11 хулиганов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следователи столичного СК в рамках расследования уголовных дел о противоправных действиях в отношении сотрудников полиции и хулиганстве на объекте торговли в Москве приступили к допросам доставленных лиц», - говорится в Telegram-канале столичного управления СК России.

В СК РФ также добавили, что в отношении всех задержанных будут проведены проверки на соблюдение миграционного законодательства. На данный момент продолжается проведение необходимых следственных действий.

Известно, что всего были задержаны более 80 человек. Они пытались оттеснить автомобиль полиции во время задержания подозреваемого, в ходе нападения они повредили служебную машину. Инцидент произошел в районе Капотни.