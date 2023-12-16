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Оказавший сопротивление полиции у столичного рынка «Садовод» заключен под стражу

Ян Брацкий
16:54 16.12.2023
В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела за оскорбление представителя власти и применении силы в его отношении.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowcourts, Telegram
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Люблинский районный суд города Москвы до 16 февраля заключил под стражу 21-летнего уроженца Таджикистана, напавшего на сотрудника полиции на рынке «Садовод» в Москве. Об этом сообщил столичный главк СК РФ.

Инцидент произошел накануне вечером. Подозреваемый оскорбил полицейского, применив в его отношении физическую силу, после чего был задержан. Свою вину задержанный не признал.

Вместе с ним в следственные органы доставили более 80 человек, которых проверят на соблюдение миграционного законодательства.

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