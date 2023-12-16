Более 80 мигрантов задержаны за повреждение полицейского автомобиля в Москве

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Сотрудники полиции задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Капотня, где участковый пытался проверить документы у 21-летнего мужчины. Тот решил скрыться на автомобиле, протащив за собой полицейского. Во время задержания у подозреваемого случился предположительно эпилептический припадок. Полицейские оказали ему необходимую помощь и вызвали врачей неотложки.

«В момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от пострадавшего мужчины, в том числе повредив служебный автомобиль», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов вверх. В территориальные отделы доставлены 82 гражданина. В их отношении составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства». Подозреваемый стал фигурантом сразу двух статей Уголовного кодекса РФ, сегодня Люблинский районный суд Москвы заключил его под стражу до 16 февраля.