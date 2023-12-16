Пара Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетела над Балтикой
Полет над нейтральными водами Балтийского моря продолжался около пяти часов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Бомбардировщики дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Минобороны России. Два Ту-22М3 сопровождали истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил.
Продолжительность полета составила около пяти часов. Все это время российские самолеты сопровождали иностранные истребители.
Экспертное мнение и аналитика