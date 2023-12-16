Армия Пара Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетела над Балтикой Полет над нейтральными водами Балтийского моря продолжался около пяти часов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бомбардировщики дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Минобороны России. Два Ту-22М3 сопровождали истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около пяти часов. Все это время российские самолеты сопровождали иностранные истребители. © Минобороны России Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с нормами международного права. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика