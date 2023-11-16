В Ясненском соединении РВСН загрузили в шахту МБР «Авангард»

Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны.

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Работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард» продолжаются в Оренбургской области.

Чтобы загрузить межконтинентальную баллистическую ракету в шахту, специалисты используют гидравлический механизм транспортно-загрузочного агрегата. Это требует от них высочайшего мастерства. Вся технологическая операция занимает несколько часов.

Кроме того, подготовлена инфраструктура позиционного района, включающая сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.