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Полк Бологовского ракетного соединения РВСН перевооружили на «Ярсы»

05:00 15.12.2023
Перед заступлением полка на боевое дежурство личный состав прошел переподготовку.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», сообщило Минобороны России.

Перед заступлением полка на боевое дежурство личный состав прошел переподготовку. Она охватила полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механиков-водителей автономных пусковых установок.

«Подготовка была организована в несколько этапов. Она проводилась очень длительное время. На первом этапе мы проводили переподготовку на базе нашего ракетного соединения. После этого убыли на полигон в Архангельскую область, город Мирный, и там на космодроме, на современных тренажерных и учебно-технических средствах прошли переподготовку», - рассказал командир ракетного полка.

Переподготовку механиков-водителей проводили отдельно на базе Йошкар-Олинского соединения.

«“Ярс” хорош тем, что после перевооружения нет необходимости полностью перестраивать инфраструктуру. Созданы все условия для комфортного несения боевого дежурства, проживания личного состава и расположения техники», - рассказал командир ракетного полка.

ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».

«Это следующее поколение ракетного вооружения, техника, которая не имеет аналогов. У нее очень много преимуществ», - сказал командир ракетного полка.

Автономные пусковые установки торжественным маршем прошли до позиционного района. Военный оркестр исполнил гимн России, который завершил воинский ритуал развода дежурных смен.

«Комплекс стал значительно маневреннее и технически совершеннее. Вспомогательные агрегаты тоже стали намного маневреннее, удобнее в техническом отношении, в плане быта, жилья и использования. В поле - без проблем. Все необходимое для жизни и быта там имеется», - рассказал командир группы.

Церемония прошла в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения и совпала с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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