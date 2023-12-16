В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец»

Члены экипажа в 1919 году почти 6 суток защищали от деникинцев Дарницкий железнодорожный узел, но погибли, подорвав поезд в ответ на предложение сдаться в плен.

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Киевские власти демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец», сообщает украинское издание «Обозреватель». СМИ сослались на материалы местного Telegram-канала, где видно, как бюсты членов экипажа погружены в кузов камаза.

Монумент «Таращанец» был расположен в сквере на Ялтинской улице недалеко от Дарницкого железнодорожного вокзала. Был открыт в Киеве в 1974 году. Семь бронзовых фигур «таращанцев» (командир - Л. Ломакин, комиссар - В. Форте, машинисты - С. Сухоцкий, В. Иванов, И. Акуцов, кочегары - Н. Прокопович, Н. Дорошенко, матросы-черноморцы.) - это герои красноармейского бронепоезда, которые в августе 1919 года почти 6 суток защищали от деникинцев Дарницкий железнодорожный узел. В ночь на 30 августа, отвергнув предложение сдаться в плен, члены экипажа подорвали бронепоезд и погибли вместе с ним.

Этот монумент входил в перечень Украинского института национальной памяти, подлежащих демонтажу. В списке «под снос» - 21 памятник и бюст и более 80 мемориальных досок большевистским деятелям. В том числе 12 памятников Ленину, бюст Николая Островского, бюсты Василия Боженко, Надежды Крупской, Ивана Лепсе, Виталия Примакова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в течение 2022-2023 годов на Украине демонтировали по меньшей мере 30 памятников великому русскому поэту Александру Пушкину.