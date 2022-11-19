Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

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Вооруженные формирования украинских националистов в субботу, 19 ноября, в течение получаса нанесли двенадцать ударов по Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил советник гендиректора энергетической компании «Росэнергоатом» Роман Карчаа.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции, при этом речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, шесть попаданий пришлись по брызгальному бассейну, который входит в состав системы охлаждения АЭС, также было зафиксировано два попадания в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания - в район КПП-2.

«Удар действительно был массированный. По самой станции не били с конца сентября», - добавил Карчаа.

Он отметил, что из персонала Запорожской АЭС никто не пострадал, подчеркнув, что подобные обстрелы могут привести к ядерному заражению.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина готовит свои элитные силы для форсирования Днепра и штурма Запорожской атомной электростанции. При этом Запад поставил все необходимое для этого. Также он отметил, что киевский режим готовит для штурма ЗАЭС группу элитного спецназа, которую обучили специалисты из Великобритании.