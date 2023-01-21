Директор «Росэнергоатома» Карчаа заявил об устранении серьезных повреждений на ЗАЭС

Объем выполненных задач существенен, однако до полного восстановления предстоит еще много работать.

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На Запорожской АЭС устранены серьезные повреждения, полученные в результате ударов украинских боевиков. Так заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Ущерб был нанесен реально колоссальный. Надо иметь в виду, что долгое время полноценное осуществление ремонтных и восстановительных работ было невозможно в силу непрекращавшихся артиллерийских обстрелов», - пояснил он.

Директор «Росэнергоатома» отметил, что до полного восстановления еще далеко, но на данный момент объем выполненных задач уже внушителен. Особенно если учесть, что, по словам Карчаа, работать приходилось под обстрелами со стороны Украины.

Ранее на электростанции решили установить защитный купол. Он будет находиться над хранилищем отработанных ядерных отходов, чтобы защищать его от снарядов.