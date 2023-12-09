Мадуро назначил руководителя нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал несколько декретов, которые фактически включают в состав страны территорию Гайана-Эссекибо, принадлежащую с 1966 года соседней Гайане.

Первым подписанным рукой президента документом стал «Декрет о назначении гражданина Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем штата Гайана-Эссекибо, нового штата. Мадуро также заявил, что с субботы начнется работа офиса выдачи венесуэльских удостоверений личности. Таким образом, будет обеспечено социальное развитие жителей Эссекибо, передает ТАСС комментарий президента.

Также был подписан декрет создании Национальной комиссии высокого уровня защиты Эссекибо и декрет, устанавливающий новую полную географическую карту Венесуэлы. Ее Мадуро призвал распространить и отправить в школы и лицеи, а также «поместить на видном месте».

Помимо этого, президент подписал декрет о создании местных подразделений венесуэльской нефтегазовой компании. Это позволит начать выдачу лицензий на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых на новой территории.

Месторождения нефти и природного газа нашли на территории Гайана-Эссекибо в 2015 году. После этого экономика Гайаны, которой принадлежит регион, серьезно выросла. В связи с этим усилились противоречия между Гайаной и Венесуэлой, претендующей на территории.

Недавно Николас Мадуро провел в своей стране референдум о присоединении Эссекибо к Венесуэле, и, по имеющимся данным, «за» проголосовали 95% участников. В связи с этим Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо. Гайана же после референдума заявила о намерении обратиться в Совбез ООН.