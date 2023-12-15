Циклон «Ваня» принес в Москву рекордные за последние 60 лет снегопады и порывистый ветер.

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Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона «Ваня», который со вчерашнего вечера засыпает столичный регион снегом. На снимке спутника «Метеор-М» видны огромные облака, которые принесли рекордные снегопады в Москву. Циклон зародился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю. Там «Ваня» соединился с атлантическим циклоном и приобрел особую мощь.

На столичный регион обрушились самые мощные за последние 60 лет снегопады, непогода сопровождалась порывистым ветром до 17 метров в секунду. В считанные часы намело полуметровые сугробы.

На этом фоне пробки в Москве достигли значения 9 баллов из 10 возможных в третий раз за неделю. По сообщению столичного Дептранса, подобная загруженность дорог сохранится. Снегоуборочные машины занимаются расчисткой дорог и тротуаров, тем не менее автомобили продвигаются медленнее обычного. Впрочем, уже в выходные непогода может смениться на плюсовую температуру и часть выпавшего снега растает, сообщили ранее синоптики.