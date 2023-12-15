Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за циклона «Ваня»

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Пробки в Москве на сегодняшний день достигли значения 9 баллов из 10 возможных в третий раз за неделю, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки». По сообщению столичного дептранса, подобная загруженность дорог сохранится до самого вечера.

Снегоуборочные машины с самой ночи занимаются расчисткой дорог и тротуаров, тем не менее автомобили продвигаются медленнее обычного - в особенности на Садовом и Бульварном кольце, а также на ТТК. В дептрансе Москвы советуют выбрать общественный транспорт для передвижения по городу.

Также из-за осадков выросла стоимость такси - как минимум в два раза по сравнению с обычными значения. Это в том числе объясняется большим количеством заказов, чем обычно.

Напомним, подобная ситуация на столичных дорогах объясняется мощным снегопадом - это результат прихода циклона «Ваня» накануне вечером. По словам синоптиков, за сутки выпадет более 23 сантиметров осадков. Коммунальные службы переведены в усиленный режим.