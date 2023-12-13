В Москве в воскресенье ожидается плюсовая температура

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

В предстоящее воскресенье температура воздуха в Москве поднимется выше ноля. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он отметил, что ночью столбик термометра будет еще на отметке в минус 8-10 градусов.

По словам Романа Вильфанда, рекордные по высоте сугробы в столице не успеют растаять. Вероятно, что они сохранятся до новогодних праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых районах России ожидаются «суперсибирские морозы». В частности, в Красноярском крае ожидаются морозы до 50 градусов.