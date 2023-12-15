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Политолог Тарусин рассказал о взбесившем Шольца поведении Орбана

Ян Брацкий
16:50 15.12.2023
На саммите Евросоюза канцлер ФРГ попросил Виктора Орбана выпить кофе за пределами кабинета, где решался вопрос о переговорах с Украиной.
Политолог Тарусин рассказал о взбесившем Шольца поведении Орбана
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press
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Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по выделению финансовой помощи Украине и ее потенциальному членству в Евросоюзе вывела из себя канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом рассказал политолог Павел Тарусин.

Накануне на саммите ЕС немецкий политик предложил венгерскому премьеру выпить кофе за пределами комнаты, в которой обсуждалось европейское будущее Киева. Орбан вышел и в итоге не применил право вето на саммите по началу переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС.

«Позиция Орбана по кредитам Украине вывела канцлера из себя. Это не первое препятствие, которое стоит на пути Шольца, есть и внутренние проблемы, проблемы в экономике и в самой стране. Шольц просто не выдержал прессинга проблем, которые свалились на него, и это все вылилось в отношении Орбана», - приводит Радио Sputnik слова Тарусина.

Впрочем, позже Виктор Орбан написал в соцсети Х о том, что заблокировал выделение Киеву дополнительной помощи на €50 млрд. Решение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС Орбан назвал плохим решением. С его слов, Будапешт не хочет в этом участвовать.

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