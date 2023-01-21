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Конгресс США готов обсудить с Байденом увеличение потолка госдолга

Вероника Волосунова
05:20 21.01.2023
Такое решение поможет избежать экономического хаоса и дефолта в стране.
Конгресс США готов обсудить с Байденом увеличение потолка госдолга
© Фото: Julia Nikhinson - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, являющийся республиканцем, решил принять приглашение президента страны Джо Байдена, который представляет демократические интересы. На встрече планируется обсудить возможное увеличение потолка госдолга Соединенных Штатов, об это он написал на своей странице в Twitter.

«Я принимаю ваше приглашение встретиться и обсудить ответственное увеличение потолка госдолга с целью решить вопрос безответственных бюджетных расходов со стороны государства. Я с нетерпением жду нашей встречи», - ответил Маккарти на заявление главы Белого дома.

Ранее о возможном обсуждении вопроса о госдолге Байден сообщил на встрече с мэрами городов в Белом доме. Спустя время пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер решила распространить заявление, подтверждающее, что президент «с нетерпением ждет встречи со спикером Маккарти, чтобы обсудить целый ряд вопросов».

При этом, по словам пресс-секретаря Байдена, увеличение потолка госдолга страны является обязанностью ее лидеров во избежание экономического хаоса, поэтому эта тема не будет главным предметом переговоров. Ранее Конгресс всегда одобрял это решение, в связи с чем Байден ожидает положительный ответ и в этот раз.

В то же время президент США будет рад обсудить с Маккарти экономические предложения по сокращению дефицита бюджета. Жан-Пьер добавила, что скорее всего это «будет спор по поводу двух разных точек зрения на развитие страны».

Ранее в Белом доме заявляли, что президент страны не готов к переговорам с законодателями по поводу поднятия потолка госдолга и соглашаться на условия республиканцев. Администрация обращалась к Конгрессу просьбой увеличить потолок без прочих договоренностей.

В четверг в Минфине США сообщили о применении чрезвычайных мер во избежание дефолта, который может наступить из-за достигнутого потолка госдолга, равного 31,4 трлн долларов. Лимит, введенный Конгрессом в 1917 года, тем самым закрепленный на законодательном уровне, не разрешает Министерству финансов страны выпускать новые гособлигации. Если лимит будет превышен, то под угрозой окажутся возможности федерального правительства, в том числе финансирование социальной сферы, и выплаты долгов и процентов по ранее взятым обязательствам.

Республиканцы, контролирующие сейчас Палату представителей Конгресса США, традиционно не поддерживают идею увеличения лимита госдолга, выступая за сокращение госрасходов.

Напомним, Кевин Маккарти стал новым спикером Палаты представителей США с 15-го раза. Он заручился поддержкой 216 конгрессменов. В начале января в Кевин Маккарти рассказал о приоритетах работы Палате представителей США в 2023 году. Республиканцы планируют сконцентрировать усилия на создании сильной экономики внутри страны, в том числе снизить цены на продукты, бензин, автомобили, жилье и увеличить количество рабочих мест. Помощь Украине в планах на новый год не назвали. 

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