Военнослужащие в зоне СВО посмотрели прямую линию с Путиным

Во время прямой линии президент высказался об успехах Вооруженных сил России в зоне спецоперации и социальных гарантиях для участников СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня внимание всего мира было приковано к пресс-конференции Владимира Путина. Слушали главу государства и военнослужащие в зоне спецоперации. Тем более, что тематике СВО российский лидер уделил значительную часть времени своего общения с гражданами и журналистами.

«Находясь здесь для меня было важно увидеть прямую линию с президентом. Подведение итогов года в прямом эфире - достаточно значимое событие. Мы поддерживаем нашего Верховного Главнокомандующего», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Свинец».

Ход и достижение целей спецоперации, количество добровольцев, провал украинского контрнаступления и социальные гарантии для военнослужащих-участников СВО и членов их семей - ответы на эти и другие вопросы военнослужащие слушали особенно внимательно.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.