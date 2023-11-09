Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки до конца года
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор начнет снижать ставку в следующем году по мере замедления инфляции.
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Ключевая ставка Банка России может остаться в этом году на прежнем уровне в 15%, однако может быть и еще одно повышение до конца 2023 года.
Как передает РИА Новости, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы РФ по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах заявила, что регулятор начнет снижать ставку в следующем году по мере замедления инфляции.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Одной из причин принятия такого решения стал рост числа кредитов в стране.