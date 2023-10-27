ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Ключевая ставка в России выросла на 2%.

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Центральный банк России повысил ключевую ставку сразу на 2% - с 13 до 15% годовых. Такое решение было принято на совете директоров банка 27 октября в связи с темпами инфляции.

«Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 15,00% годовых», - говорится в сообщении ЦБ.

Еще одной причиной повышения ставки стал рост числа кредитов в стране.

Обновленное значение стало максимумом с начала мая прошлого года.

Напомним, что банк повысил ключевую ставку до 13% в середине сентября. Тогда в ЦБ это снова обусловили инфляцией, а также ростом внутреннего спроса и ослаблением рубля за летний период.