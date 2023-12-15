Запчасти для российской авиаотрасли планируется получать из 7 новых стран

© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Авиакомпании попросили расширить список стран, откуда они могут получать запчасти для ремонта самолетов, передает РБК. Предполагается, что перевозчики попросили включить в перечень Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан, следует из письма замглавы Росавиации Андрея Добрякова в Минтранс.

Ранее выдачей авиакомпонентов занимались США, ЕС, Канада, а также Бермуд и Ирландия. В 2022 году на фоне введения западных санкций список стран пополнился 15 импортерами, например, Мексикой, Китаем, Арубой и ЮАР.

С начала специальной военной операции на территории Украины Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Компания Boieng приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний. Позже посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская авиационная промышленность готова обеспечить потребности российских перевозчиков в необходимых для ремонта самолетов запчастях.

Ранее «Звезда» показывала , как идет производство новых отечественных авиалайнеров на Дальнем Востоке. Уже с 2024 года на заводе планируют нарастить производство до 20 российских Superjet в год, что уже полностью сможет покрывать нужды авиаперевозчиков и пассажиров. Самое главное - российская авиапромышленность не будет зависеть от поставок импортного оборудования.