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Запчасти для российской авиаотрасли планируется получать из 7 новых стран

Ирина Егорова
12:33 15.12.2023
Теперь перевозчики попросили включить в перечень Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.
Запчасти для российской авиаотрасли планируется получать из 7 новых стран
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Авиакомпании попросили расширить список стран, откуда они могут получать запчасти для ремонта самолетов, передает РБК. Предполагается, что перевозчики попросили включить в перечень Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан, следует из письма замглавы Росавиации Андрея Добрякова в Минтранс.

Ранее выдачей авиакомпонентов занимались США, ЕС, Канада, а также Бермуд и Ирландия. В 2022 году на фоне введения западных санкций список стран пополнился 15 импортерами, например, Мексикой, Китаем, Арубой и ЮАР.

С начала специальной военной операции на территории Украины Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Компания Boieng приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний. Позже посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская авиационная промышленность готова обеспечить потребности российских перевозчиков в необходимых для ремонта самолетов запчастях. 

Ранее «Звезда» показывала , как идет производство новых отечественных авиалайнеров на Дальнем Востоке. Уже с 2024 года на заводе планируют нарастить производство до 20 российских Superjet в год, что уже полностью сможет покрывать нужды авиаперевозчиков и пассажиров. Самое главное - российская авиапромышленность не будет зависеть от поставок импортного оборудования. 

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