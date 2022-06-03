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Билет в будущее: как идет производство новых отечественных авиалайнеров на Дальнем Востоке

Андрей Аркадьев
18:37 03.06.2022
В 2024 году В РФ планируется наладить производство импортозамещенного самолета Superjet New в количестве 20 штук ежегодно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Летчики-испытатели впервые взлетают на пассажирском лайнере МС-21 с российскими двигателями ПД-14 с аэродрома иркутского авиастроительного завода. Несколько часов в небе проверяют работу всех систем.

Крылья на новых среднемагистральных самолетах МС-21 тоже сделаны из российских композитов. До конца этого года корпорации «Иркут» предстоит заменить свыше 80 импортных систем и агрегатов, а так же сертифицировать отечественный двигатель ПД-14, чтобы начать серийное производство.

Российским двигателем ПД-14 будут оснащаться все самолеты МС-21. В данном случае, эту модель сейчас переоборудуют. То есть раньше на ней был установлен зарубежный аналог, теперь же будет стоять российский. Сейчас сотрудники завода установили пилон, на который скоро повесят этот двигатель. Уже в конце лета самолет окажется в небе. Проверить ход работы по импортозамещению на производстве сегодня приехал вице-премьер Юрий Борисов.

Он посетил и авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, где сегодня успешно готовят к выпуску ближнемагистральные самолеты Superjet New вместимостью чуть больше 100 пассажиров. В соседних цехах завода все еще собирают эти самолеты из поставленных еще до санкций зарубежных двигателей, но и эти помещения модернизируют, и сделают новые линии производства для чисто российских пассажирских самолетов.

«В марте следующего года должен состояться первый полет уже Superjet New. Целиком и полностью импортозамещенного. Практически весь год следующий мы интенсивно будем проводить необходимый объем летных испытаний, чтобы получить сертификат типа – это обязательное условие для организации серийного производства и для безопасности полета пассажиров», - сказал Борисов.

Уже с 2024 года на заводе планируют нарастить производство до 20 российских Superjet в год, что уже полностью сможет покрывать нужды авиаперевозчиков и пассажиров, а самое главное - российская авиапромышленность не будет зависеть от поставок импортного оборудования.

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