Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

Такие меры могут быть приняты, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан.

© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости

В Госдепартаменте США могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции. Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает RT.

Напомним, Соединенные Штаты смягчили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов латиноамериканского государства. Кроме того, были внесены изменения в две лицензии, снимающие эмбарго на вторичную торговлю некоторыми суверенными облигациями Венесуэлы, а также долговыми обязательствами и акциями PdVSA.

В Вашингтоне отметили, что могут изменить свое решение в любое время, если представители Николаса Мадуро не выполнят свои обязательства по соглашению о дорожной карте выборов. При этом отмечается, что все остальные рестрикции, ранее введенные США в отношении Боливарианской Республики, продолжают действовать.

Венесуэла же заинтересована в поддержке хороших отношений с США, но признает, что Вашингтон не всегда выполняет то, что обещает. Об этом заявил ранее глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.