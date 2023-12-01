В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

Ирина Егорова
04:39 01.12.2023
Такие меры могут быть приняты, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан.
Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
Читайте нас на:

В Госдепартаменте США могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции. Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает RT.

Напомним, Соединенные Штаты смягчили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов латиноамериканского государства. Кроме того, были внесены изменения в две лицензии, снимающие эмбарго на вторичную торговлю некоторыми суверенными облигациями Венесуэлы, а также долговыми обязательствами и акциями PdVSA.

В Вашингтоне отметили, что могут изменить свое решение в любое время, если представители Николаса Мадуро не выполнят свои обязательства по соглашению о дорожной карте выборов. При этом отмечается, что все остальные рестрикции, ранее введенные США в отношении Боливарианской Республики, продолжают действовать. 

Венесуэла же заинтересована в поддержке хороших отношений с США, но признает, что Вашингтон не всегда выполняет то, что обещает. Об этом заявил ранее глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.