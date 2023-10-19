США смягчили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы

По словам замминистра финансов США Брайана Э. Нельсона, все остальные ограничения, ранее введенные Вашингтоном в отношении Каракаса, остаются в силе.

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки выдало четыре генеральные лицензии, согласно которым приостанавливается действие ряда санкций в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте американского ведомства.

Уточняется, что временная отмена ограничительных мер касается нефтегазового и золотодобывающего секторов латиноамериканского государства. Кроме того, были внесены изменения в две лицензии, снимающие эмбарго на вторичную торговлю некоторыми суверенными облигациями Венесуэлы, а также долговыми обязательствами и акциями PdVSA.

По словам замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайана Э. Нельсона, казначейство готово изменить или отозвать разрешения в любое время, если представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро не выполнят свои обязательства по соглашению о дорожной карте выборов. При этом замглавы Минфина США отметил, что все остальные рестрикции, ранее введенные Вашингтоном в отношении Каракаса, продолжают действовать.

В конце сентября министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль призвал создать свободную от санкций экономическую зону. По его словам, такой формат позволит странам осуществлять финансовые операции, межбанковские платежи, прямые инвестиции и легальную торговлю «без рисков, произвольных или карательных препятствий» со стороны западных государств.