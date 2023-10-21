Глава МИД Венесуэлы рассказал о причине отсутствия хороших отношений с США

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Венесуэла всегда заинтересована в поддержке хороших отношений с таким важным соседом, как США. Но иногда Вашингтон не выполняет то, что обещает. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

«Как сказал наш президент, мы всегда вели переговоры с правительством США. С учетом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно», - подчеркнул министр.

Напомним, Соединенные Штаты смягчили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы. В Вашингтоне отметили, что могут изменить свое решение в любое время, если представители Николаса Мадуро не выполнят свои обязательства по соглашению о дорожной карте выборов.

При этом отмечается, что все остальные рестрикции, ранее введенные США в отношении Боливарианской Республики, продолжают действовать.