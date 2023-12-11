Стало известно, о чем говорили Зеленский и Орбан в Аргентине

Зеленский и Орбан встретились и коротко поговорили на полях инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Малея.

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Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши рассказал, о чем говорили в Аргентине Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Кадры их беседы в Буэнос-Айресе ранее распространили СМИ.

Венгерский премьер сказал Зеленскому, что страны Европейского Союза постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество, сообщило агентство MTI.

Зеленский и Орбан встретились и коротко поговорили на полях инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Малея.

Венгерский премьер в недавнем интервью назвал «крайне несвоевременной» интеграцию Украины в ЕС. Орбан сказал, что вступление не было подготовлено должным образом. Украина «является одной из самых коррумпированных стран в мире и не готова к вступлению в ЕС», сказал он.

Членство Украины в ЕС обременяет другие страны-члены, которым придется платить больше взносов, - сказал Орбан. Он предупредил, что включение украинского сельского хозяйства в систему ЕС разрушит этот сектор в других странах. Орбан предложил установить стратегическое партнерство с Украиной. По его словам, это откроет возможности для подписания соглашений по сельскому хозяйству, тарифам и безопасности.

Ранее британский журнал The Economist писал, что венгерский премьер Виктор Орбан и нидерландский политик Герт Вилдерс не допустят вступления Украины в Евросоюз.