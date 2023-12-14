В стране и мире Финляндия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с США Тимур Шерзад Предполагается, что американцы получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. © Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Global Look Press Читайте нас на: Правительство Финляндии уполномочило министра обороны Антти Хяккянена подписать военное соглашение с Соединенными Штатами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии. Предполагается, что соглашение будет подписано 18 декабря в Вашингтоне. Ранее финляндская газета Helsingin Sanomat сообщала, что в рамках этого соглашения американские военные получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. Также сообщалось, что Финляндия завершила переговоры о производстве боеприпасов для Украины. Планируется значительное увеличение количества производимой продукции этого типа. А главком ВМФ России Николай Евменов отметил, что безопасность в Арктике ухудшилась из-за расширения НАТО. Экспертное мнение и аналитика