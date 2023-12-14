Финляндия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с США
Предполагается, что американцы получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.
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Правительство Финляндии уполномочило министра обороны Антти Хяккянена подписать военное соглашение с Соединенными Штатами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.
Предполагается, что соглашение будет подписано 18 декабря в Вашингтоне.
Ранее финляндская газета Helsingin Sanomat сообщала, что в рамках этого соглашения американские военные получат доступ к 15 базам на территории Финляндии.
Также сообщалось, что Финляндия завершила переговоры о производстве боеприпасов для Украины. Планируется значительное увеличение количества производимой продукции этого типа. А главком ВМФ России Николай Евменов отметил, что безопасность в Арктике ухудшилась из-за расширения НАТО.