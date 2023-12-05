Министр обороны Финляндии заверил о намерении еще сильнее поддерживать киевский режим и повышать готовность к этому в странах Северной Европы.

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В Финляндии завершили переговоры с Украиной по наращиванию производства боеприпасов для украинских боевиков. О принятии соответствующего решения сообщила газета Iltalehti со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

По словам министра, вопрос о производстве боеприпасов для Украины будет, скорее всего, решен до Рождества. Глава военного ведомства сообщил, что производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро, а также заверил о намерении дальше повышать готовность стран Северной Европы к производству боеприпасов.

«Планы готовы. В настоящее время публикуется план по значительному увеличению производства боеприпасов. Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас», - сказал Антти Хяккянен.

О том, что страны Запада не смогли поставить достаточное количество боеприпасов и вооружения Украине, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что Украина находится в «критической ситуации», и призвал готовиться к плохим новостям.