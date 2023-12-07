Евменов заявил, что безопасность в Арктике ухудшилась из-за расширения НАТО
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов констатировал рост угроз безопасности в Арктике. Он сказал это на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
По словам Евменова, усиление негативных тенденций в сфере региональной безопасности в Арктике связано со вступлением в НАТО Финляндии и планов вступления туда же Швеции - в настоящий момент они все еще находятся в стадии реализации.
Также в числе негативных тенденций в сфере региональной безопасности Евменов отметил приостановку сотрудничества странами Запада с Россией в рамках «Арктического совета».
Николай Евменов упомянул еще один фактор - эскалацию соперничества между сильнейшими державами мира за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана, а также усиление Западом усилий по затруднению экономической деятельностью России.
Были в этом контексте упомянуты и неправомерные действия Норвегии. Они были направлены на вытеснение РФ с архипелага Шпицберген.
Ранее главком заявил, что каждая новая российская атомная подлодка сильнее предыдущей.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.