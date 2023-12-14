Владимир Путин добавил, что также стоит на повестке дня и демилитаризация этой страны. Киевский режим отказался договариваться по этому вопросу - значит, придется применять другие средства.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украину по-прежнему необходимо денацифицировать. Он сделал это в ходе подведения итогов года, которое проходит в виде ответа на вопросы прессы и граждан страны.

Путин подчеркнул, что на Украине существует культ нациста Бандеры, что много о ней говорит.

Он добавил, что не менее актуален вопрос демилитаризации этой страны. По словам президента, его можно было решить переговорами, но Киев в итоге отверг этот вариант. Поэтому добиваться демилитаризации придется другими средствами - военными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов на Украине. А научный директор РВИО Михаил Мягков подчеркнул, что на Украине на данный момент воспитали общество, которое сегодня готово истребить нас.