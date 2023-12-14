В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Путин подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален

Тимур Шерзад
12:24 14.12.2023
Владимир Путин добавил, что также стоит на повестке дня и демилитаризация этой страны. Киевский режим отказался договариваться по этому вопросу - значит, придется применять другие средства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину по-прежнему необходимо денацифицировать. Он сделал это в ходе подведения итогов года, которое проходит в виде ответа на вопросы прессы и граждан страны. 

Путин подчеркнул, что на Украине существует культ нациста Бандеры, что много о ней говорит. 

Он добавил, что не менее актуален вопрос демилитаризации этой страны. По словам президента, его можно было решить переговорами, но Киев в итоге отверг этот вариант. Поэтому добиваться демилитаризации придется другими средствами - военными. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов на Украине. А научный директор РВИО Михаил Мягков подчеркнул, что на Украине на данный момент воспитали общество, которое сегодня готово истребить нас.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:48 В стране и мире
Видео
Путин назвал русских и украинцев единым народом
12:28 Армия
Видео
Путин сообщил, что с начала «контрнаступления» уничтожено 747 танков ВСУ
12:24 В стране и мире
Видео
Путин: рост ВВП в концу года составит 3,5%
11:22 В стране и мире
Еще семерых осужденных по тяжким статьям могут лишить гражданства РФ
11:10 Спорт
МОК изменил данные о количестве отобравшихся на Олимпиаду-2024 россиян
Популярное
Видео
Путин процитировал Бисмарка, напомнив, что войны выигрывают школьные учителя
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.