Путин: мир будет, когда достигнем целей СВО

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Мир будет после достижения целей военной операции по защите Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали», - сказал он, подводя итоги года.

Глава Российского государства напомнил, что цели спецоперации - денацификация и демилитаризация Украины, а также нейтральный статус этой страны. Ради достижения озвученных целей ведутся боевые действия, и они не меняются, подчеркнул президент.

Путин указал на актуальность вопроса денацификации. Как утверждает президент, стоит на повестке дня и демилитаризация Украины.

Путин проводит сегодня прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». Встреча проходит в Гостином Дворе в Москве, где собрались представители российских и зарубежных СМИ. Глава государства отвечает на вопросы россиян и журналистов.