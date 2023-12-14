Спорт Спорт Спорт

МОК изменил данные о количестве отобравшихся на Олимпиаду-2024 россиян

Ирина Егорова
11:10 14.12.2023
Ранее квалифицировались на Олимпиаду в Париже восемь российских спортсменов, теперь МОК заявил о шести лицензиях.
МОК изменил данные о количестве отобравшихся на Олимпиаду-2024 россиян
© Фото: Vincent Isore,www.imago-images.de, Global Look Press
Читайте нас на:

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил данные о количестве отобравшихся россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ранее говорилось о восьми россиян, сейчас же МОК сообщает, что шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх. Данные изменения опубликованы на официальном сайте МОК. 

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе . До соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты, сумевшие пройти квалификацию в своих видах спорта. Однако именные лицензии на Олимпиаду не гарантируют российским спортсменам участия в соревнованиях, поскольку для поездки в Париж они должны соответствовать всему списку критериев. К тому же они должны получить допуск международной спортивной организации. В командных видах российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

Ранее МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов для участия в летней Олимпиаде в Париже. В Олимпийском комитете России назвали произволом это решение. 

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:08 В стране и мире
Видео
Щербаков опроверг сообщения СМИ о якобы перенесенной онкологии
08:42 В стране и мире
Видео
Перед входом в Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов
08:23 В стране и мире
В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
08:07 В стране и мире
МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова
07:20 В стране и мире
ВС РФ сбили 9 украинских беспилотников над Калужской и Московской областями
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.