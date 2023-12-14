МОК изменил данные о количестве отобравшихся на Олимпиаду-2024 россиян

Ранее квалифицировались на Олимпиаду в Париже восемь российских спортсменов, теперь МОК заявил о шести лицензиях.

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Международный олимпийский комитет (МОК) изменил данные о количестве отобравшихся россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ранее говорилось о восьми россиян, сейчас же МОК сообщает, что шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх. Данные изменения опубликованы на официальном сайте МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе . До соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты, сумевшие пройти квалификацию в своих видах спорта. Однако именные лицензии на Олимпиаду не гарантируют российским спортсменам участия в соревнованиях, поскольку для поездки в Париж они должны соответствовать всему списку критериев. К тому же они должны получить допуск международной спортивной организации. В командных видах российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

Ранее МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов для участия в летней Олимпиаде в Париже. В Олимпийском комитете России назвали произволом это решение.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.