В зале, где пройдут «Итоги года с Путиным», идут последние приготовления

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В зале Гостиного Двора, где через полчаса начнется большая пресс-конференция президента и общение с гражданами, все готово. Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников рассказал, откуда выйдет Путин. Он займет центральное место за столом, по бокам сядут модераторы: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который будет вести пресс-конференцию, и ведущая Первого канала Екатерина Березовская с журналистом ВГТРК Павел Зарубин, ответственные за обращения от граждан.

Журналисты федеральных СМИ, представители прессы из всех регионов нашей страны, а также сотрудники иностранных изданий начали занимать места, каждый старается сесть повыгоднее, чтобы их заметил глава государства. Сотрудники китайских СМИ планируют повысить свои шансы, чтобы задать вопрос, яркими плакатами и флагами Китая и России.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным-2023» объединит прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Вопросы Путину будут чередоваться: один вопрос от журналистов, один - из обращений граждан.

По данным организаторов, президенту поступило уже больше двух миллионов вопросов. По словам Пескова, большая часть вопросов касается специальной военной операции. На втором месте - социальные вопросы, особенно о медицинском обслуживании. Песков заявил, что те вопросы, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, в течение года будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом при участии глав регионов.

Вопросы Путину будут по очереди исходить от граждан и сидящих в зале журналистов. Песков уточнил, что россияне используют прямую линию как возможность выразить поддержку президенту и сказать слова одобрения.

За 20 лет президент провел 19 прямых линий. В прошлом году прямая линия с президентом не проводилась. В 2021 году президент ответил на 70 вопросов в течение 3 часов 44 минут. Самая продолжительная прямая линия прошла в 2013 году, она продлилась 4 часа 47 минут. За это время Путин ответил на 85 вопросов более чем из трех миллионов.