Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Прямая линия с президентом России пройдет 14 декабря, в этом году она совмещена с большой пресс-конференцией.

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Президент России Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, президент интересовался, какие вопросы особенно волнуют россиян, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Он добавил, что президента интересует, на каких темах делают акцент граждане, каких вопросов больше. При этом в рамках совещания глава государства связывался с министрами и руководителями ведомств. Пресс-секретарь отметил, что работа ведется «без остановки, без перерыва».

По словам Пескова, большое количество граждан используют эту прямую линию как возможность выразить слова поддержки президенту. При этом вопросы все еще продолжают поступать.

Президент начал подготовку к прямой линии еще накануне 12 декабря, тогда количество вопросов превысило миллион.

Прямая линия пройдет 14 декабря, в этом году она объединена вместе с большой пресс-конференцией президента. Подобное мероприятие общения с россиянами проводится с 2001 года, российский лидер отвечает на тысячи вопросов, которые поступают через Интернет и телефонные звонки.