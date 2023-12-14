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Бывший главком НАТО рассказал о причинах разочарования США в Зеленском

Ирина Егорова
10:15 14.12.2023
Ставридис добавил, что ситуация складывается в пользу России, так как Москве удалось укрепить отношения с рядом стран.
Бывший главком НАТО рассказал о причинах разочарования США в Зеленском
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины стало причиной разочарований США в Зеленском.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий НАТО с 2009 по 2013 год, адмирал ВМС в отставке Джеймс Г. Ставридис в интервью MSNBC

«Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию, и Зеленский находится в совершенно в другом положении, чем год назад», - отметил военный.

Ставридис добавил, что ситуация складывается в пользу России, так как Москве удалось укрепить отношения с рядом стран.

Сам Владимир Зеленский признавал ранее, что Украина не добилась результатов в летнем контрнаступлении. Он сказал, что Киев не получил всего необходимого оружия от союзников и десятка миллиардов долларов западной военной помощи.

Сейчас американские и украинские военные ищут новую стратегию, к которой они могут перейти в начале следующего года, после неудачного контрнаступления летом 2023-го и в период сложностей в Вашингтоне с выделением нового пакета помощи. В 2024 году американские официальные лица советуют Украине воевать с более ограниченным бюджетом и самостоятельно наращивать способность производить оружие.

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