NYT: США и Украина ищут новую стратегию после неудачного контрнаступления

В Вашингтоне придерживаются консервативной стратегии: ВСУ должны окопаться, удерживать территории, наращивать силы и запасы в течение года.

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Американские и украинские военные ищут новую стратегию, к которой они могут перейти в начале следующего года. Это происходит после неудачного контрнаступления летом 2023-го и в период сложностей в Вашингтоне с выделением нового пакета помощи, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в критический момент «как на поле боя, так и на Капитолийском холме», пишет издание. Поиск нового подхода обусловлен неудачей многомесячного контрнаступления Украины, а также неделями напряженных дискуссий между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами.

Американские официальные лица говорят, что без изменения стратегии 2024 год может быть сродни 1916-му. В этот самый смертоносный год Первой мировой войны тысячи солдат погибли, а линии боевых действий изменились очень мало.

США активизируют военные консультации, которые они предоставляют Украине. В частности, в Киев направлен генерал, который проведет значительное время на местах. Военные говорят, что надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в Висбадене (Германия).

В Вашингтоне придерживаются консервативной стратегии: ВСУ должны окопаться, удерживать территории, наращивать силы и запасы в течение года. Украинцы же хотят перейти в атаку либо на земле, либо с помощью дальних ударов, «в надежде привлечь внимание всего мира».

По словам американских чиновников, многие украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. По их словам, эти украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно американских поставок. Они, в частности, просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует.

Американские официальные лица заявляют, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом и наращивать способность самостоятельно производить оружие в течение 2024 года.