Милей после инаугурации пообещал Аргентине, что будет еще хуже

Новый президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что в ближайшее время критическая ситуация в стране ухудшится, но затем начнет улучшаться.

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Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время еще ухудшится, однако затем она начнет меняться в лучшую сторону, заявил новый президент страны Хавьер Милей.

Милей указал, что из-за политической касты страна оказалась в глубоком кризисе - «уровень износа» охватывает все сферы общественной жизни, включая здравоохранение, безопасность и инфраструктуру. Поэтому новые власти должны действовать быстро.

«Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», - сказал Милей.

Политик объяснил, что альтернативы шоковым мерам нет, поскольку у страны отсутствуют деньги, она не может залезать в долги и душить частный сектор налогами.

«Есть свет в конце дороги», - заверил Милей.

Милей добавил, что не намерен отступать и будет проводить нужные для страны изменения. Кроме того, по его словам, сегодня в стране наступает новая эра.

Сегодня либертарианец с экономическим образованием Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины. Бывший аргентинский лидер вручил ему президентскую ленту в цветах флага страны и серебряный жезл.

Напомним, Милей одержал победу на выборах президента в Аргентине, получив 55,69% голосов избирателей. Он выступает против членства страны в БРИКС и поддерживает сотрудничество с США и Израилем.