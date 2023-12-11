Милей сразу после инаугурации сократил до 9 количество министерств в Аргентине

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Новый аргентинский президент Хавьер Милей через несколько часов после инаугурации подписал свой первый указ. Согласно документу, количество министерств должно сократится до 9. Об этом сообщает издание Infobae.

В стране будут действовать министерства обороны, иностранных дел, экономики, внутренних дел, безопасности, инфраструктуры, юстиции, международной торговли и культа, здравоохранения и человеческого капитала.

Отмечается, что новинкой кабмина станет ведомство «Человеческий капитал». Его возглавит бывшая журналистка Сандра Петтовелло.

Напомним, накануне либертарианец Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины. Ранее на выборах он одержал победу, получив 55,69% голосов избирателей.