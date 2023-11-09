Песков: прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят
Два мероприятия - пресс-конференция президента РФ Владимира Путина и прямая линия с ним - в этом году объединены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что с датой уже есть определенность, но она пока не разглашается.
Также представитель Кремля подтвердил, что это будет совмещенный формат. О датах своевременно предупредят.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - сказал Дмитрий Песков.
Прямая линия с президентом проводится с 2001 года. Глава государства отвечает на различные вопросы россиян, которые поступают через Интернет, телефонные звонки и другими способами.
Во время большой пресс-конференции российский президент общается с прессой, отвечает на их вопросы. Перед этим он озвучивает касающуюся государства информацию (экономика и социальная сфера).