Песков рассказал, что Путин сегодня и завтра будет готовиться к «Итогам года»

Вопросы главе государства будут по очереди исходить от граждан и сидящих в зале журналистов.

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Президент России Владимир Путин остаток сегодняшнего дня и весь день завтра будет заниматься подготовкой к пресс-конференции и прямой линии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Часть дня сегодня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к намеченному на четверг, 14 декабря, в 12.00 смешанному формату “Итоги года с Владимиром Путиным”», - сказал он.

Количество вопросов уже превысило миллион, сообщил представитель Кремля. По его мнению, такой формат является социологическим срезом, который позволит понять, какие проблемы наиболее остро воспринимаются россиянами.

Песков объяснил, что в этом году в зале будут находиться журналисты федеральных СМИ, представители прессы из всех регионов нашей страны, а также сотрудники иностранных изданий. Вопросы Путину будут по очереди исходить от граждан и сидящих в зале журналистов.