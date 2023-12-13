В Подмосковье полностью возобновили предоставление госуслуг в ГИБДД

Сегодня днем сообщалось о технических неполадках в работе информационных ресурсов местных подразделений ГИБДД.

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В Подмосковье возобновлены все регистрационные работы по линии ГИБДД, государственные услуги вновь проводятся в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», - уточнили в министерстве.

Речь идет о регистрации машин и выдаче водительских прав.

Сегодня немногим ранее стало известно о временном прекращении работы подмосковных подразделений ГИБДД из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Специалисты министерства сразу же приступили к устранению неполадок.

Накануне утром также сообщалось о сбоях в работе столичных подразделений ГИБДД.