В Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав

В настоящее время устраняются последствия технического сбоя, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

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В подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», - говорится в Telegram-канале ведомства.

О возобновлении государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно, отметили в Госавтоинспекции столицы.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал нам, в каких случаях водителей будут штрафовать за резину не по сезону. По словам специалиста, каждый инспектор на месте будет решать, штрафовать ли водителя за «непереобутые» автомобили или предупредить с разъяснительной беседой.