В Подмосковье ГИБДД временно не выдает права и не регистрирует авто

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В Подмосковье подразделения ГИБДД временно не выдают водительские права и не регистрируют транспортные средства. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Как уточняется, причиной стал технический сбой в работе информационных ресурсов.

В региональном главке Министерства внутренних дел добавили, что сейчас специалисты занимаются устранением неполадок.

В ведомстве пообещали, что сообщат, когда подразделения вновь смогут оказывать государственные услуги.

Накануне сбой произошел в работе информационных ресурсов московских подразделений Госавтоинспекции.