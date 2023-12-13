Журналист Вышенков назвал Андрея Константинова «кодом Петербурга»

Автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов скончался сегодня утром у себя дома, в течение года он болел раком.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Global Look Press

Журналист, автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов стал «кодом» города Санкт-Петербурга, скоро все россияне будут говорить цитатами из его фильмов, сказал его близкий друг известный российский писатель и журналист Евгений Вышенков в беседе со «Звездой».

«Я считаю, что человек, который стал кодом Петербурга, и создал все, что создал, и вошел в цитаты, вошел в сознание, это счастливый человек. Люди будут слушать известные песни из его фильмов, они будут говорить цитатами его фильмов с улыбкой», - поделился Вышенков.

Евгений Вышенков являлся действительно ближайшим человеком для Андрея Константинова, с ним они дружили и работали 43 года. Вышенков добавил, что родные и друзья писателя «были готовы» к тому, что произошло, так как знали, что Константинов уже в течение долгого времени тяжело и неизлечимо болел раком.

Андрей Константинов скончался сегодня утром в своем доме от онкологии, информацию подтвердила коллега журналиста Лариса Антипова. Ему было 60 лет.

Режиссер криминальной саги «Бандитский Петербург» Владимир Бортко рассказал, что они обязаны друг другу жизнью. Он также выразил свои соболезнования и назвал смерть друга «великой утратой».