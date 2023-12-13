Коллега Константинова рассказала, что журналист год болел онкологией
Константинов скончался сегодня утром на 61-м году жизни.
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Global Look Press
Писатель и журналист Андрей Константинов последний год тяжело болел онкологией, от этой неизлечимой болезни он скончался сегодня утром. Информацию подтвердила в беседе со «Звездой» его коллега Лариса Антипова.
«Да, он болел год», - сказала Антипова.
Она также подтвердила, что смерть наступила утром сегодня, 13 декабря. Во время разговора Лариса Антипова находилась дома у Константинова с его родными, у нее на руках были документы, подтверждающие смерть журналиста.
Писатель скончался у себя дома в возрасте 60 лет. Сообщается, что дата и место церемонии прощания и похорон будут названы позже.
Андрей Константинов также известен как основатель «Фонтанки», Агентства журналистских расследований и 47news.