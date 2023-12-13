В стране и мире Бортко рассказал, почему обязан автору «Бандитского Петербурга» жизнью Ян Брацкий Писатель Андрей Константинов умер в возрасте 60 лет после продолжительной и тяжелой болезни. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Смерть писателя, журналиста и автора криминальной саги «Бандитский Петербург» Андрея Константинова стала огромной утратой. Так в беседе со «Звездой» высказался режиссер культовой киноленты о криминальной жизни Северной столицы Владимир Бортко. «Это был мой товарищ. И я ему, и он мне практически обязаны жизнью. Когда было плохо в 90-е и жрать было нечего, мы нашли друг друга. Дело даже не в деньгах. С ним просто было приятно работать, я прочитал его книгу за одну ночь. Это был очень талантливый человек. Он провел это расследование. В Питере в принципе людей не так много, это не Москва. Он был один из тех, кто остался и представлял из себя ценность. Эта утрата очень велика. Мало, мало нас», - сказал Бортко. Стоит отметить, что Владимир Бортко не только снял кинофильм, но и сыграл в нем одну из ролей. О смерти Андрея Константинова стало известно сегодня во второй половине дня. Ему было 60 лет, писатель скончался у себя дома. На протяжении последних лет он тяжело болел. Экспертное мнение и аналитика