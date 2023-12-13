Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Он скончался у себя дома от тяжелой болезни.

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Умер писатель, журналист, автор криминальной истории «Бандитский Петербург» Андрей Константинов. Об этом сообщает «Фонтанка», основателем которой он являлся.

Ему было 60 лет. Как уточняется, он скончался сегодня утром у себя дома.

Было отмечено, что в течение последнего года жизни Константинов страдал от тяжелой неизлечимой болезни.

Дата и место церемонии прощания и похорон будут названы позже.