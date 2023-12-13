Госдума одобрила закон о выплате маткапитала только гражданам РФ

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Государственная дума на пленарном заседании в III окончательном чтении приняла закон о выплате материнского капитала только на ребенка с российским гражданством по рождению. По действующим нормам право на получение маткапитала предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ.

В документе также указано, что жителям присоединенных регионов страны (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области) материнский капитал будет выделен в независимости от основания и сроков приобретения ими гражданства России.

Мера вступит в силу с 1 января следующего года.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами. С 2023 года материнский капитал на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысяч рублей - на второго. На предоставление маткапитала РФ в бюджет на 2024-2026 годы заложено 1,6 триллиона рублей.

Семейный капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, в качестве первоначального взноса по ипотеке, на получение образования ребенком, формирование накопительной пенсии матери, оплата товаров и услуг для ребенка-инвалида. Маткапитал можно использовать полностью или частями, например, часть направить на ежемесячную выплату, а остаток - на погашение ипотеки.