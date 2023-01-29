С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 587 тысяч рублей, на второго - 775 тысяч

Также Вячеслав Володин сообщил, что в феврале начнут действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы.

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С 1 февраля в России вступает в силу закон, согласно которому материнский капитал будет проиндексирован почти на 12% и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка и более 775 тысяч рублей - на второго. Об этом сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей - на второго», - говорится в заявлении спикера Госдумы, опубликованном на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

Он отметил, что создание необходимых условий для развития и воспитания подрастающего поколения является одним из главных приоритетов государственной политики страны. Помимо маткапитала, на 11,9% вырастет единовременное пособие при рождении ребенка и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком, размер первой выплаты теперь составит почти 23 тысячи рублей, а второй - почти 8 тысяч.

Кроме того, Вячеслав Володин сообщил о начале действия ответных шагов на введение странами Запада потолка цен на российские энергоресурсы.

«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен - в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане», - сказал председатель ГД.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить реальный уровень заработных плат в стране в 2023 году. Также глава государства поставил кабмину задачу повысить ряд других показателей. Среди них снижение уровня бедности и неравенства населения, а также увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.